Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

-Сегодня вы назначаетесь на должности глав исполнительной власти Билясуварского и Саатлинского районов. Вам оказано большое доверие. Уверен, что своей работой вы оправдаете это доверие. В первую очередь необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся просчеты и недостатки. Проблемы, беспокоящие людей, должны найти решение. Если какая-либо проблема не может найти решение на районном уровне, то вам следует обращаться в центральные исполнительные органы, Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие министерства.

Вы в своей работе всегда должны быть вместе с людьми. Люди должны чувствовать вашу заботу. Вы должны побывать в каждом селе, встретиться с гражданами, от них услышать об имеющихся проблемах и решить их. Я говорил об этом несколько раз, еще раз хочу сказать: если все проблемы, имеющиеся в селах нашей страны, будут решены, то, можно сказать, что мы сможем поднять нашу работу на более высокий уровень.

В районах, которыми вы будете руководить, в рамках государственных программ социально-экономического развития регионов проделана очень большая работа по линии государства и за счет государственных средств. Все инфраструктурные проекты в районах успешно реализуются. Значительная часть этих проектов уже реализована, завершена. Как вам известно, в настоящее время реализуется четвертая программа регионального развития, и в составлении этих программ особую роль сыграли обращения с мест. Эти программы были составлены именно на основе поступивших с мест обращений, и они последовательно реализуются. Если бы в 2004 году не была принята первая программа, а в последующие годы – другие программы, то сегодня регионы Азербайджана не смогли достичь такого развития. Во всех регионах мы либо завершаем основные инфраструктурные проекты, либо же очень близки к этому. В том числе в Билясуварском и Саатлинском районах нашли решение вопросы, связанные с электроэнергией. Газификация приближается к 100 процентам, она должна составлять 100 процентов. В предстоящие годы газификация должна достичь 100-процентного уровня.

Прокладываются автомобильные дороги, завершились проекты питьевой воды. Это всегда было серьезной проблемой как для города Саатлы, так и для города Билясувар. В настоящее время жители городов получают питьевую воду, отвечающую стандартам Всемирной организации здравоохранения. Одновременно в селах эти вопросы решаются благодаря очистным установкам модульного типа, артезианским скважинам. Этому и впредь должно уделяться особое внимание, так же, как и вопросам орошения, потому что засуха и в прошлом, и в нынешнем году создала большие проблемы для граждан, препятствовала развитию сельского хозяйства более высокими темпами. Если учесть, что как Саатлы, так и Билясувар являются зерноводческими, хлопководческими районами, то, конечно, фактор воды здесь представляет огромное значение.

Реформы, проводимые в настоящее время в нашей стране в области сельского хозяйства, дают свой эффект. За семь месяцев в сельском хозяйстве произошел рост. Правда, рост измеряется не очень высокими цифрами, он мог быть и выше. Но, еще раз хочу сказать, засуха создала большие проблемы. Основная цель как в зерноводстве, так и в хлопководстве – повысить урожайность. Считаю, что возможности для этого имеются. В нынешнем году средняя урожайность в зерноводстве по стране превышает 30 центнеров. При этом в некоторых хозяйствах, там, где применяются современные технологии и решены проблемы орошения, эта цифра достигла 70 центнеров с гектара. А это уже результат на уровне самых передовых европейских стран. То есть, данный показатель говорит о том, что сделать это можно. Просто необходимы правильный подход, соблюдение всех агротехнических правил, должны найти решение вопросы орошения.

Прямые и опосредованные инвестиции, вложенные в последние годы в развитие сельского хозяйства, в том числе в инфраструктурные проекты, привели к большому развитию. С обеспечением техникой никаких проблем нет. Предприняты очень важные шаги, проведены реформы, направленные на обеспечение большей прозрачности предоставляемых государством субсидий. Создана более приемлемая, очень прозрачная система для фермеров, одновременно усовершенствован механизм контроля для государственных органов, так как это тоже должно быть. Как вам известно, фермерам выдаются субсидии в большом объеме. Мы должны сделать так, чтобы данные субсидии находились под очень серьезным контролем, чтобы не было нарушений. Местным исполнительным органам принадлежит очень большая роль в этом деле.

Развитие предпринимательства – вопрос, напрямую связанный с общим развитием нашей страны. Наша экономика должна сохранять свою устойчивость, укрепляться. Для этого, конечно, должен развиваться наш ненефтяной сектор. До 2020 года это развитие было очень стремительным. В связи с пандемией во всех странах, в том числе и у нас, наблюдается экономический спад. Однако у нас эта цифра находится на достаточно низком уровне. За семь месяцев спад в экономике составил всего на 2,8 процента. В некоторых развитых странах этот показатель достиг 30 процентов, на европейском пространстве достигает 20 процентов. В общей еврозоне составляет где-то около 15 процентов. Поэтому считаю, что низкий уровень этого показателя в Азербайджане следует расценивать как наше большое достижение. А в ненефтяном секторе, в частности, в области промышленного производства есть развитие, оно составляет 13 процентов. Считаю, что для нынешнего периода это - историческое достижение. За счет чего мы добились этого? За счет развития предпринимательства, в результате предоставленных льготных кредитов и ответственности предпринимателей. Уже сформировавшийся в Азербайджане класс предпринимателей играет важную роль в развитии экономики страны, и вы тоже должны поддерживать предпринимателей.

К сожалению, в некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны, местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю. Этого категорически нельзя допускать, и эти вопросы должны очень серьезно контролироваться. Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги. Кроме этого никому никаких средств не должно выплачиваться. К предпринимателям, осознающим свою социальную ответственность и поддерживающим людей, оказавшихся в тяжелом положении, конечно, у меня особое, позитивное отношение, и рад, что в последние годы таких предпринимателей становится больше. Государство оказывает поддержку предпринимателям, защищает их, создает условия, делает все возможное для увеличения их доходов. Предприниматели же, в свою очередь, должны до копейки выплачивать государственный налог. Здесь нельзя допускать теневой экономики, двойной бухгалтерии. Если это будет допущено, то таких предпринимателей следует привлечь к ответственности. В то же время предприниматели должны оказывать помощь людям, которые сегодня все еще живут в тяжелом положении.

В Билясуварском и Саатлинском районах проживают переселенцы, изгнанные из родных очагов в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Для них создаются условия. Помню, первый поселок для переселенцев, открытый мною как Президентом, находился в Билясуварском районе, и вам необходимо проявлять к переселенцам особое внимание. Государство оказывает эту поддержку, как вы знаете, для переселенцев строятся новые дома, возводятся городки. Только в этом году новыми квартирами и домами были обеспечены 7 тысяч семей переселенцев. В то же время увеличивается и выплачиваемое им пособие, в прошлом году оно в очередной раз было увеличено на 50 процентов.

Вы должны постараться, чтобы в руководимые вами районы вкладывались инвестиции, привлечь в районы как местных, так и иностранных инвесторов. Вам следует заинтересовать их, создать им условия, потому что без инвестиций не может развиваться ни один регион, ни один район. Правда, сегодня за счет государственных инвестиций осуществляется подавляющее большинство работ – в первую очередь, инфраструктурные и другие проекты. Но развитие частного сектора, естественно, требует инвестиций. Должен также сказать, что в настоящее время привлечь иностранных инвесторов в аграрные районы не так легко, все мы должны понимать это. В частности, все еще продолжающийся сегодня в мире финансовый и экономический кризис ограничивает эти возможности. В то же время в период пандемии экономическая активность вообще сильно упала. Невозможно сказать, когда экономическая активность в мире будет восстановлена и произойдет ли это в ближайшем будущем. Поэтому мы должны подойти к этому вопросу очень прагматично и знать, что сегодня привлекательные сферы для иностранных инвесторов в Азербайджане связаны с энергетической отраслью – нефтегазовыми проектами, производством электроэнергии, производством возобновляемой энергии, транспортными проектами. Что касается сельскохозяйственных проектов, то, конечно, надо постараться. Но наша основная надежда связана с местными инвесторами. В первую очередь инвестиции в Азербайджан должны вкладывать местные предприниматели. Сегодня азербайджанские предприниматели, пользуясь господствующей и с каждым днем укрепляющейся в нашей стране стабильностью и спокойствием, оказываемой государством поддержкой, созданными для них условиями, либерализацией экономики, вкладывают крупные инвестиции в зарубежные страны. Это естественно, именно так управляется мировая экономика, и мы не можем запретить это. Но азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине, своих гражданах. Должен подумать о том, что сегодня, в период пандемии, в условиях резкого падения цен на нефть может вырасти безработица. Конечно, это должно стать моральной обязанностью предпринимателей. Поэтому, обращаясь к азербайджанским предпринимателям, хочу сказать, что в нынешних условиях ваши средства должны работать на экономику страны. Вкладывайте средства в Азербайджан. Здесь они защищаются на самом высоком уровне.

Бизнес-климат в Азербайджане с каждым годом улучшается. Считаю, что мы добились исторических достижений в рамках программы Doing Business. Президент и правительство и впредь будут поддерживать предпринимателей. Поэтому считаю, что в нынешних условиях вкладывать крупные средства в зарубежные страны было бы неправильно. Пусть завершится пандемия, стабилизируется ситуация на нефтяных рынках, экономическое развитие приобретет прежние темпы, после этого не возражаю, так же, как не возражал до сих пор. Но в нынешних условиях считаю это невыносимым. Конечно, мы не можем запретить это каким-то законным путем, да и мыслей таких у нас нет. Но можем контролировать, и соответствующие структуры Азербайджана должны обратить на это очень серьезное внимание. Если в нынешних условиях азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, пожелают вкладывать инвестиции в зарубежные страны, то должны будут обосновать это, и данный вопрос должен находиться в центре внимания.

Считаю, что после этих слов частный сектор будет вкладывать более крупные инвестиции в экономику страны, в том числе регионы. Вам, как руководителям районов, необходимо создать предпринимателям хорошие условия, что само по себе приведет к созданию новых рабочих мест. Необходимость в этом есть, потому что в связи с пандемией некоторые люди временно потеряли работу. Поэтому государство пришло им на помощь, протянуло руку, поддержало. Как вам известно, государство оказывает материальную поддержку людям, потерявшим работу, в том числе неформально занятым. Одновременно в этом году открывается рекордное количество оплачиваемых общественных рабочих мест. Число таких рабочих мест достигнет 90 тысяч, и в этой сфере также нужна прозрачность, потому что преступные деяния всех арестованных в последнее время глав исполнительной власти, можно сказать, были одинаковыми. В том числе обычным явлением для них стало присвоение заработной платы с оплачиваемых общественных рабочих мест, предусмотренных для малообеспеченных слоев. В кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти или их помощников были обнаружены платежные карты людей. Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, - это бессовестность. Необходим механизм строжайшего контроля за этим вопросом, как стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и местных исполнительных органов. Этот вопрос находится под моим контролем. В этой области и во всех остальных сферах должна быть полная прозрачность.

Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле. Народ высоко оценивает эту борьбу. Я получаю тысячи писем от граждан. Они приветствуют мои действия, в то же время обращают мое внимание на некоторые вопросы. Рад, что в последнее время механизм общественного контроля приобретает более организованную форму. Я приветствую это. Вы тоже в своей работе должны опираться на людей, механизм общественного контроля в районах должен быть совершенным. Это поможет и вам в вашей работе. Некоторые вопросы, которым вы не уделили внимания, будут доводиться до вашего сведения общественностью, и таким образом они найдут свое решение.

Случаи коррупции и взяточничества есть во всех странах. Главное, через какую призму государство и правительство подходят к этим вопросам. Терпимость к данным вопросам в Азербайджане находится на нулевом уровне, и считаю, что проводимая нами работа подтверждает это. К ответственности привлечены руководители не только местных, но и центральных исполнительных органов, и эти вопросы предаются огласке. Общественность должна быть в курсе всей проводимой работы. В то же время до общественности уже доводятся мои рекомендации, связанные с назначением людей на должности. Могу сказать, что во все периоды своей президентской деятельности я давал рекомендации новоназначенным главам исполнительной власти, и эти рекомендации отражают наш общий подход. В последнее время мы представляем это и общественности, чтобы она знала, и чтобы жители районов, которыми вы будете руководить, также знали, какие поручения я вам дал и как вы их выполняете. Поэтому самую правильную и справедливую оценку вашей работе даст народ. Уверен, что вы будете работать так, что народ останется доволен вашей работой.

Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз. Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, - не в некоторых случаях, а зачастую, - государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности. Скромность руководителя украшает его, это во-первых. Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет. Поэтому вы должны быть примером и в быту, и в работе, должны вести себя скромно. Это касается всех чиновников, всех кто работает в общественных местах. Наша политика по этому вопросу одновременно проявляется и в конкретных делах. Считаю, что каждый уже убедился в этом. Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого.

В кадровой политике должны предприниматься правильные шаги. Порой руководители выдвигают близких и преданных им кадров, не учитывая других их особенностей. В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине. Необходимо выдвигать патриотичных, воспитанных в национальном духе, на основе национальных ценностей людей, для которых независимость, наша независимая жизнь превыше всего. И конечно, профессионализм этих людей тоже должен быть на высоком уровне. Кадровая политика должна строиться на основе именно этих принципов. Это должно стать также основными принципами вашей работы как глав исполнительной власти - верность Родине, государству, профессионализм, прозрачность, честность. В этом случае и граждане будут поддерживать вас, и я буду высоко ценить вашу работу. Иначе, если пойдете по кривой дорожке, то ответите перед законом.

Уверен, что все мои поручения и рекомендации станут основными принципами в вашей повседневной жизни, и в короткий срок в Билясуварском и Саатлинском районах улучшится общественная атмосфера, а также будет обеспечено развитие районов. Поздравляю вас и желаю успехов.

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Глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов сказал:

-Господин Президент, разрешите прежде всего от своего имени и от имени моего коллеги выразить Вам признательность за проявленное к нам высокое внимание и доверие. Хотим заверить Вас в том, что в ближайшем будущем мы всеми силами оправдаем Ваше доверие. Вопросы, отмеченные Вами в сегодняшнем и во всех выступлениях в целом, - удовлетворенность граждан, улучшение экономического положения, привлечение местных и иностранных инвесторов в регионы Азербайджана, в данном случае – в Билясувар и Саатлы, станут одной из приоритетных сфер в нашей работе. Должен также отметить, что основным вопросом является открытие новых рабочих мест и, как Вы отметили, достижение тем самым удовлетворенности граждан. Еще раз выражаю Вам признательность и хочу заверить в том, что мы оправдаем Ваше доверие.

Глава Исполнительной власти Саатлинского района Эльмир Багиров сказал:

-Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне высокое доверие. Я осознаю всю ответственность, вытекающую из этого высокого доверия. Хочу заверить Вас в том, что буду неустанно трудиться, приложу все усилия в предстоящей деятельности, работе. Большое спасибо, господин Президент. Еще раз благодарю Вас, выражаю Вам признательность.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю вам успехов.