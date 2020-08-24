Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа

БАКУ /Trend/ - Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

«Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, скромность руководителя украшает его, это во-первых: «Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет.»

«В кадровой политике должны предприниматься правильные шаги. Порой руководители выдвигают близких и преданных им кадров, не учитывая других их особенностей. В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине. Необходимо выдвигать патриотичных, воспитанных в национальном духе, на основе национальных ценностей людей, для которых независимость, наша независимая жизнь превыше всего. И конечно, профессионализм этих людей тоже должен быть на высоком уровне. Кадровая политика должна строиться на основе именно этих принципов», - добавил глава государства.