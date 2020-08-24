Президент Ильхам Алиев: В некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны, местные исполнительные органы вымогают у них взятки, долю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

«Этого категорически нельзя допускать, и эти вопросы должны очень серьезно контролироваться. Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги. Кроме этого никому никаких средств не должно выплачиваться. К предпринимателям, осознающим свою социальную ответственность и поддерживающим людей, оказавшихся в тяжелом положении, конечно, у меня особое, позитивное отношение, и рад, что в последние годы таких предпринимателей становится больше. Государство оказывает поддержку предпринимателям, защищает их, создает условия, делает все возможное для увеличения их доходов. Предприниматели же, в свою очередь, должны до копейки выплачивать государственный налог. Здесь нельзя допускать теневой экономики, двойной бухгалтерии. Если это будет допущено, то таких предпринимателей следует привлечь к ответственности. В то же время предприниматели должны оказывать помощь людям, которые сегодня все еще живут в тяжелом положении», - сказал глава государства.