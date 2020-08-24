Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине, своих гражданах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

«Вы должны постараться, чтобы в руководимые вами районы вкладывались инвестиции, привлечь в районы как местных, так и иностранных инвесторов. Вам следует заинтересовать их, создать им условия, потому что без инвестиций не может развиваться ни один регион, ни один район. Правда, сегодня за счет государственных инвестиций осуществляется подавляющее большинство работ – в первую очередь, инфраструктурные и другие проекты. Но развитие частного сектора, естественно, требует инвестиций. Должен также сказать, что в настоящее время привлечь иностранных инвесторов в аграрные районы не так легко, все мы должны понимать это. В частности, все еще продолжающийся сегодня в мире финансовый и экономический кризис ограничивает эти возможности. В то же время в период пандемии экономическая активность вообще сильно упала. Невозможно сказать, когда экономическая активность в мире будет восстановлена и произойдет ли это в ближайшем будущем. Поэтому мы должны подойти к этому вопросу очень прагматично и знать, что сегодня привлекательные сферы для иностранных инвесторов в Азербайджане связаны с энергетической отраслью – нефтегазовыми проектами, производством электроэнергии, производством возобновляемой энергии, транспортными проектами. Что касается сельскохозяйственных проектов, то, конечно, надо постараться. Но наша основная надежда связана с местными инвесторами. В первую очередь инвестиции в Азербайджан должны вкладывать местные предприниматели. Сегодня азербайджанские предприниматели, пользуясь господствующей и с каждым днем укрепляющейся в нашей стране стабильностью и спокойствием, оказываемой государством поддержкой, созданными для них условиями, либерализацией экономики, вкладывают крупные инвестиции в зарубежные страны. Это естественно, именно так управляется мировая экономика, и мы не можем запретить это. Но азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине, своих гражданах. Должен подумать о том, что сегодня, в период пандемии, в условиях резкого падения цен на нефть может вырасти безработица. Конечно, это должно стать моральной обязанностью предпринимателей. Поэтому, обращаясь к азербайджанским предпринимателям, хочу сказать, что в нынешних условиях ваши средства должны работать на экономику страны. Вкладывайте средства в Азербайджан. Здесь они защищаются на самом высоком уровне», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, бизнес-климат в Азербайджане с каждым годом улучшается.

«Считаю, что мы добились исторических достижений в рамках программы Doing Business. Президент и правительство и впредь будут поддерживать предпринимателей. Поэтому считаю, что в нынешних условиях вкладывать крупные средства в зарубежные страны было бы неправильно. Пусть завершится пандемия, стабилизируется ситуация на нефтяных рынках, экономическое развитие приобретет прежние темпы, после этого не возражаю, так же, как не возражал до сих пор. Но в нынешних условиях считаю это невыносимым. Конечно, мы не можем запретить это каким-то законным путем, да и мыслей таких у нас нет. Но можем контролировать, и соответствующие структуры Азербайджана должны обратить на это очень серьезное внимание. Если в нынешних условиях азербайджанские бизнесмены, в том числе представители крупного бизнеса, пожелают вкладывать инвестиции в зарубежные страны, то должны будут обосновать это, и данный вопрос должен находиться в центре внимания. Считаю, что после этих слов частный сектор будет вкладывать более крупные инвестиции в экономику страны, в том числе регионы. Вам, как руководителям районов, необходимо создать предпринимателям хорошие условия, что само по себе приведет к созданию новых рабочих мест. Необходимость в этом есть, потому что в связи с пандемией некоторые люди временно потеряли работу. Поэтому государство пришло им на помощь, протянуло руку, поддержало. Как вам известно, государство оказывает материальную поддержку людям, потерявшим работу, в том числе неформально занятым», - сказал он.

Глава государства отметил, что одновременно в этом году открывается рекордное количество оплачиваемых общественных рабочих мест.

«Число таких рабочих мест достигнет 90 тысяч, и в этой сфере также нужна прозрачность, потому что преступные деяния всех арестованных в последнее время глав исполнительной власти, можно сказать, были одинаковыми. В том числе обычным явлением для них стало присвоение заработной платы с оплачиваемых общественных рабочих мест, предусмотренных для малообеспеченных слоев. В кабинетах всех арестованных глав исполнительной власти или их помощников были обнаружены платежные карты людей. Зариться на деньги бедного, причем заработную плату, находящуюся на уровне минимальной зарплаты, - это бессовестность. Необходим механизм строжайшего контроля за этим вопросом, как стороны Министерства труда и социальной защиты населения, так и местных исполнительных органов. Этот вопрос находится под моим контролем. В этой области и во всех остальных сферах должна быть полная прозрачность», - сказал он.