Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними

Политика 24 августа 2020 19:20 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними

БАКУ /Trend/ - Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе приема в видеоформате Фаига Гурбатова в связи с назначением главой Исполнительной власти Билясуварского района и Эльмира Багирова в связи с назначением главой Исполнительной власти Саатлинского района.

«Вы также должны завоевать уважение людей своим поведением. Вы должны быть скромными, как в работе, так и в быту, и сами, и ваши близкие родственники. Вы не должны предпринимать действий, которые могут раздражать людей. Не надо считать себя выше всех. Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними. Ведут себя как ханы, беки, смотрят на людей сверху вниз. Я неоднократно говорил, что все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа. Мы находимся здесь именно для этого. Поэтому народ оказал мне доверие. И я требую этого от всех назначаемых мною кадров. Но, к сожалению, зачастую, - не в некоторых случаях, а зачастую, - государственные чиновники не могут вести себя. Они считают, что им предоставлены какие-то особые привилегии. Они нарушают законы, в некоторых случаях нарушают очень серьезно. Нарушают традиционные нормы поведения, сформировавшиеся в нашем обществе. Считают себя выше народа, относятся к нему свысока. Поэтому как только мне докладывают о таких фактах, я сразу же даю соответствующие указания, и эти люди либо несут наказание в административном порядке, либо привлекаются к уголовной ответственности. Скромность руководителя украшает его, это во-первых. Во-вторых, руководитель должен иметь моральное право требовать чего-то от людей, находящихся в его подчинении. Если такого морального права нет, то говорите и делайте, что хотите, ни уважения, ни симпатии к вам не будет. Поэтому вы должны быть примером и в быту, и в работе, должны вести себя скромно. Это касается всех чиновников, всех кто работает в общественных местах. Наша политика по этому вопросу одновременно проявляется и в конкретных делах. Считаю, что каждый уже убедился в этом. Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого», - сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Berqnet предложит продукты нового поколения для защиты от киберугроз в Азербайджане
Berqnet предложит продукты нового поколения для защиты от киберугроз в Азербайджане
Пользователи WeChat потребовали через суд США приостановить действие указа Трампа
Пользователи WeChat потребовали через суд США приостановить действие указа Трампа
Loading Bars
Лента новостей
Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана Общество 19:38
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллеге Политика 19:27
Президент Ильхам Алиев: Горькие последствия нарушения правил должны стать уроком для каждого Политика 19:23
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине Политика 19:22
Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними Политика 19:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине Политика 19:18
Минобороны Азербайджана представило предметы экипировки пленного армянского диверсанта (ФОТО) Общество 19:18
Президент Ильхам Алиев: Зариться на деньги бедного - это бессовестность Политика 19:14
Цель таможенных изменений в Азербайджане - защита экономической безопасности страны Экономика 19:13
Президент Ильхам Алиев: В некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны Политика 19:10
Президент Ильхам Алиев новым главам ИВ: Вы должны поддерживать предпринимателей Политика 19:07
Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа Политика 19:02
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле Политика 18:56
В Азербайджане определенной категории учащихся учреждений профобразования будет оказана помощь Общество 18:16
Госслужба автотранспорта Азербайджана выразила соболезнования грузинской стороне в связи с автокатастрофой Общество 18:01
США окажут Азербайджану помощь в размере порядка $1,5 млн Политика 17:57
В работе Zoom произошел сбой США 17:52
В Иране обнародовали последние данные о ситуации с COVID-19 Общество 17:48
Азербайджанские танкисты в конкурсе "Танковый биатлон" с точностью уничтожили цели (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:47
Эпидситуация в Грузии управляемая - Амиран Гамкрелидзе Грузия 17:44
Мошенничество в связи с оплатой услуг мобильной связи в Азербайджане Общество 17:40
Академик Наиля Велиханлы удостоена звания лауреата Межгосударственной премии "Звезды Содружества" Культура 17:39
Состоялся телефонный разговор между спикерами парламентов Азербайджана и Турции Политика 17:26
Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведёт выездной приём документов для регистрации новых квартир Бизнес 17:22
Доля Чехии в общем импорте Азербайджана увеличилась Бизнес 17:08
Минобороны Беларуси опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы Европа 17:07
Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщение минобороны Армении о взятом в плен армянском офицере Политика 17:05
Узбекистан планирует реформировать железнодорожную систему Узбекистан 17:01
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 152 человека, излечились 111 Общество 17:00
Активизация диверсионных групп Армении - не что иное, как попытка обострить конфликт и сорвать переговорный процесс - депутат Политика 16:42
Туркменский банк выделяет кредиты на ведение личного хозяйства Финансы 16:38
Число жертв двух взрывов на Филиппинах возросло до 14 Другие страны 16:36
Генпрокуратура распространила информацию об операции в Гяндже - задержаны 3 человека Общество 16:33
Разработка "Реестра занятых лиц" будет завершена в Азербайджане до конца этого года Общество 16:27
Азербайджан увеличил экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину Энергетика 16:23
Расширяется экспорт азербайджанских компаний Бизнес 16:22
Экологи Туркменистана планируют сотрудничество с GNDR Туркменистан 16:09
Айгюн Кязымова посвятила новый проект памяти генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО/ВИДЕО) Социум 16:00
ВОЗ о правилах выдачи населению вакцин от коронавируса Общество 15:49
Президент Ильхам Алиев позвонил народному поэту Фикрету Годже Политика 15:44
ЕК выделила 15 странам ЕС €81,4 млрд по программе борьбы с безработицей Европа 15:36
Интервью с азербайджанской писательницей на страницах британского журнала Культура 15:36
Президент Ильхам Алиев: Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги Политика 15:32
В Азербайджане начинается декларирование осенних посевов Бизнес 15:29
Неразвитая инфраструктура в Черном море может замедлить разработку нового газового месторождения Энергетика 15:20
Созданный Арменией сепаратистский режим должен осознать, что азербайджанская армия решительно пресечет любые провокации — депутат Политика 15:17
В Бакинском транспортном агентстве создается Общественный совет Общество 15:15
В Иране представлено устройство для быстрой диагностики COVID-19 Общество 15:14
В электронную кредитную платформу Азербайджана поступили тысячи заявок Финансы 15:11
Минфин Грузии: Иностранные кредиты необходимы для стабильности экономики Грузия 15:10
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта Энергетика 15:03
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку кабельной и химической продукции Тендеры 15:02
Уголовное дело в отношении двух налоговиков передано в суд — Генпрокуратура Азербайджана Общество 14:59
Для усиления борьбы с COVID-19 в Азербайджане проведены мониторинги в 39 участковых пунктах Общество 14:53
В ВОЗ сообщили, что к партнерству по вакцинам от коронавируса присоединились 172 страны Европа 14:52
Началась реконструкция железнодорожной линии Гюздек-Гарадаг (ФОТО) Транспорт 14:43
Президент Ильхам Алиев: Необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки, решить беспокоящие людей проблемы Политика 14:34
Вести о победах армии Азербайджана вскоре будут доноситься из Шуши и Ханкенди — депутат Нагорно-карабахский конфликт 14:27
Джейхун Байрамов выразил соболезнования Грузии Политика 14:26
Туркменистан работает над усилением санитарных норм при транзитных перевозках Транспорт 14:22
Свадьба с участием лиц, которые сами должны быть примером для общества, вызывает сожаление - депутат Общество 14:18
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана Экономика 14:06
Фикрет Годжа награжден орденом "Истиглал" - распоряжение Политика 14:05
Долевое участие Австрии в общем импорте Азербайджана повысилось Бизнес 14:03
Обнародованы показатели экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Беларусь Энергетика 14:02
Издан совместный труд Эльхана Алескерова и Намика Алиева «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха» (ФОТО) Политика 14:01
В Южной Корее еще несколько регионов объявили "особыми зонами стихийного бедствия" Другие страны 13:59
В Янгиюльском районе Узбекистана создано более тысячи рабочих мест Узбекистан 13:57
В Баку температура воздуха была на 6-7 градусов ниже климатической нормы Общество 13:55
В штабе ВМС Азербайджана прошла встреча с российской делегацией (ФОТО) Общество 13:54
Baku Network: Перелеты самолетов в Ереван, или Близкий сосед лучше дальнего родственника Политика 13:38
Нидерланды могут оказать содействие Туркменистану в улучшении продовольственной безопасности Бизнес 13:20
С завтрашнего дня в Азербайджане начнется потепление Общество 13:11
Центры "Службы ASAN" будут выполнять ряд функций Миграционной службы Общество 13:09
НАНА Азербайджана: Рамиз Мехтиев не вышел в отпуск, а продолжает работать Общество 12:53
Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:48
ЦБА разместил в азербайджанских банках 150 млн манатов Финансы 12:43
Президент Ильхам Алиев назначил главу ИВ Саатлинского района Политика 12:41
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Билясуварского района Политика 12:39
Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата Общество 12:35
Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан Бизнес 12:19
Названа дата проведения президентских выборов в Иране Политика 12:18
Сколько граждан Азербайджана посетили Турцию в январе-июле 2020 года? Турция 12:18
ВМФ России: Конкурс "Кубок моря" - символ нашей дружбы и морского братства Политика 12:15
Цены на азербайджанскую нефть снизились Финансы 12:14
Сняты ограничения на авиарейсы между Казахстаном и Турцией Казахстан 12:14
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на десять Грузия 12:10
Министр иностранных дел Китая впервые в 2020 году посетит Евросоюз Другие страны 12:09
Онлайн-выставка в Баку "Мир без ядерного оружия" (ВИДЕО) Социум 12:04
Обсуждено будущее сотрудничество между Бакинской Высшей Школой Нефти и TechnipFMC Общество 11:59
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО) Политика 11:58
В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв Европа 11:54
В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров Бизнес 11:47
Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря в ПЕА Политика 11:40
В России за сутки выявили 4 744 заразившихся коронавирусом Россия 11:38
В дошкольных группах школ Баку зарегистрированы 17 869 детей Общество 11:37
ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют Узбекистан 11:29
Туркменистан ратифицировал ряд международных документов Туркменистан 11:28
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) Туризм 11:28
Туркменистан вывозит граждан чартерными рейсами Туркменистан 11:23
Все новости