Главы МИД Азербайджана и России обсудят нагорно-карабахское урегулирование

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и России обсудят нагорно-карабахское урегулирование, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД России.

Согласно информации, по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит 26 августа Россию с официальным визитом.

«Руководители внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование. Запланированы встречи Байрамова с заместителем председателя Правительства Российской Федерации А.Л.Оверчуком и заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.М.-С.Умахановым», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, построенные на базе добрососедства, равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

«Основополагающим двусторонним документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года. Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года. В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов. Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2019 года российско-азербайджанский товарооборот составил 3,169 млрд долларов США. Российский экспорт в Азербайджан равнялся 2,312 млрд долл. США, импорт – 857 млн долл. США.

Идет активная работа по реализации решений XVIII заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось 9 декабря 2019 года в г. Баку.

Неизменно приоритетным остается наше взаимодействие в гуманитарной сфере с акцентом на укрепление общего языкового, образовательного и культурного пространства.

Важная составляющая российско-азербайджанского взаимодействия – межрегиональное сотрудничество. В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций, действующих в большинстве субъектов Российской Федерации. У 18 из них имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном.

Намерены и далее продолжать практику проведения положительно зарекомендовавших себя российско-азербайджанских межрегиональных форумов.

Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорно-карабахском урегулировании (НКУ), в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. С учетом географической близости и общей истории наших народов решение этого конфликта имеет для нас первостепенное значение. Содействие сторонам в НКУ относится к числу российских внешнеполитических приоритетов.

Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в сообщении МИД России.