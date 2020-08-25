Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 августа принял делегацию во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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