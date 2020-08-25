Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны России (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 14:55

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 августа принял делегацию во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин министр, рад вас видеть снова в Азербайджане. Я вспоминаю нашу предыдущую встречу. Примерно год назад вы посещали нашу страну. Тогда в Баку проходило заседание Совета глав оборонных ведомств СНГ. Сегодня в Баку открывается соревнование «Кубок моря», которое является частью Армейских игр. Как вы знаете, Азербайджан традиционно участвует в Армейских играх и традиционно принимает соревнования «Кубок моря». Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют.

Инициатором Армейских игр является Россия, и основные соревнования проходят тоже на территории России. Наши танкисты участвуют в танковом биатлоне. Это хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективой нашего сотрудничества в военной сфере, которое является частью очень обширной повестки дня наших межгосударственных отношений.

Буквально недавно у меня состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время разговора мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, региональной проблематикой. Завтра начинается официальный визит министра иностранных дел Азербайджана в Российскую Федерацию. Уверен, что обсуждения, которые пройдут между главами внешнеполитических ведомств, будут полезными. Они обсудят сложившуюся динамику отношений, а также перспективы развития связей. Так что диалог идет, и рад, что снова вы нас посещаете. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал:

-Спасибо, уважаемый господин Президент. Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и, безусловно, нашего военного и военно-технического сотрудничества. Здесь у нас есть, о чем доложить нашим президентам, есть что обсудить. К сожалению, пандемия, которая гуляет по всему миру, накладывает свой отпечаток на планы нашего сотрудничества. Но я уверен, что мы сегодня с моим коллегой, министром обороны Азербайджана обсудим каким образом нам наверстать упущенное из-за этой пандемии и войти в тот график и тот режим, который у нас был достигнут на сегодняшний день.

Вчера стартовал азербайджанский экипаж. Мы это посмотрели. Стартовал очень неплохо. Я имею в виду танковый биатлон. В остальных соревнованиях тоже довольно неплохо выступает азербайджанская команда. Я желаю успехов. Конечно, освещение в мире этих мероприятий, и выставки, которая проходит, довольно широкое. И здесь нельзя не сказать о том, что то, что мы показываем на выставке, это, пожалуй, на сегодняшний день самое современное в России вооружение. Это тоже мы сегодня обсудим с моим коллегой. Надеюсь, что и там у нас будет возможность наверстать упущенное.

В остальном нас не может не радовать то, что и Азербайджан, и азербайджанская команда традиционно принимают у себя соревнования на Каспии. Они всегда проходят на высоком уровне. Потому что здесь и традиционное гостеприимство, и сама организация всех этих соревнований, конечно, на самом высоком уровне. Раньше у нас проходили состязания в десяти странах, но пандемия, к сожалению, сузила их число до пяти. Но, к счастью, Азербайджан остался в этой пятерке. Спасибо, что нашли время и возможность встретиться с нами.