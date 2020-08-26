В Москве проходит встреча глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - В Москве проходит встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает в среду Trend, встреча, начавшаяся в формате один на один, далее продолжится с участием делегаций.