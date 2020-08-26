Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения.

Как сообщает в среду Trend, видео с поздравлениями было опубликовано на официальной странице Мехрибан Алиевой в İnstagram.

Представители различных профессий выразили Мехрибан Алиевой признательность за проявляемые внимание и заботу.

(Текст: Кямаля Сеидова)