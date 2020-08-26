Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения.
Как сообщает в среду Trend, видео с поздравлениями было опубликовано на официальной странице Мехрибан Алиевой в İnstagram.
Представители различных профессий выразили Мехрибан Алиевой признательность за проявляемые внимание и заботу.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира в соцсетях - УМК
Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)
На Малайском газовом месторождении Туркменистана будет сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам
Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО)
Члены сборных команд Азербайджана по видам гимнастики поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения (ВИДЕО)