Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО) ( версия 2)

Первая версия опубликована в 11:16

БАКУ /Trend/ - 26 августа состоялось открытие построенной в поселке Гала Хазарского района Баку полной средней школы номер 216.

Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что в школе на 624 ученических места созданы все условия для организации обучения на высоком уровне. Это учебное заведение построено в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Обновляющемуся Азербайджану – новая школа».