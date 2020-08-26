Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО) ( версия 2)
Первая версия опубликована в 11:16
БАКУ /Trend/ - 26 августа состоялось открытие построенной в поселке Гала Хазарского района Баку полной средней школы номер 216.
Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что в школе на 624 ученических места созданы все условия для организации обучения на высоком уровне. Это учебное заведение построено в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Обновляющемуся Азербайджану – новая школа».
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