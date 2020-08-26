Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 11:51

БАКУ /Trend/ - 26 августа состоялось открытие Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что здание капитально отремонтировано по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Здесь будут функционировать танцевальный ансамбль и вокально-инструментальная группа. Кроме того, в доме культуры есть концертно-зрительный зал, универсальная сцена, студия звукозаписи и другая необходимая инфраструктура.