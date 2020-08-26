МИД: Около 8 тысяч граждан Азербайджана возвращены из России на Родину

БАКУ/Trend/ - Около восьми тысяч граждан Азербайджана возвращены из России на Родину.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровом в Москве.

Как отметил Байрамов, возвращение граждан осуществляется по воздушному коридору, а также через азербайджано-российскую границу на территории Республики Дагестан.

«За это время около пяти тысяч граждан России было отправлено из Азербайджана в Россию и около восьми тысяч граждан Азербайджана - из России в Азербайджан». – сказал глава МИД.

Далее, Байрамов отметил, что Азербайджан с большим вниманием отслеживает развитие событий в связи с разработкой Россией новой вакцины против коронавируса.

«Сегодня коллеги нам сказали что уже на подходе вторая российская вакцина. Мы, как страны-участники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) придерживаемся рекомендаций организации. И с этой точки зрения, регистрация этой вакцины в ВОЗ для нас является очень важным элементом. Я думаю, что это является еще одним направлением, в котором Азербайджан и Россия могут, и будут очень успешно сотрудничать», - добавил он.