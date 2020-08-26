Первая леди Узбекистана поздравила Первого Вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева в среду направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство, уважаемая госпожа.

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваша деятельность на посту Первого вице-президента Азербайджанской Республики снискала Вам большое уважение среди населения, а также достойную репутацию и признание на международной арене.

Возглавляемый Вами на протяжении многих лет Фонд Гейдара Алиева завоевал большой авторитет благодаря реализации ряда важных проектов в области науки, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и экологии.

В Вашем лице я вижу яркий символ восточной красивой и мудрой, социально активной и весьма интеллигентной азербайджанской женщины. Хочу особо отметить, что Вы являетесь не только опытным политиком и государственным деятелем, но и преданной и самоотверженной личностью, предпринимающей активные усилия по укреплению международного имиджа страны.

По случаю столь радостного события в Вашей жизни, желаю Вашему превосходительству и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, а также больших успехов в Вашей ответственной и благородной деятельности", - говорится в поздравительном письме.