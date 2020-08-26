Михаил Гусман поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман направил в среду Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

"Многоуважаемая Мехрибан Арифовна.

От имени информационного агентства России ТАСС и меня лично примите самые сердечные поздравления с Днем рождения.

Ваша плодотворная деятельность и неоценимый вклад в развитие культуры, образования, здравоохранения, спорта и других сфер жизни с каждым годом приумножают благополучие Азербайджанской Республики. Благодаря Вашей энергии и целеустремленности культурное наследие азербайджанского народа известно всему миру, а дружба и взаимопонимание между Азербайджаном и Россией крепки и надежны.

В этот знаменательный день от всего сердца желаю Вам неисчерпаемой энергии, оптимизма, успехов, счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть сбудутся все желания, а удача сопутствует всем начинаниям! Мира и добра народу Азербайджана!", - говорится в поздравительном письме.