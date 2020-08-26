Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Молдовы Игорю Додону поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

Наши страны связывают тесные узы дружбы и сотрудничества. Убежден, что отношения между Азербайджаном и Молдовой, основываясь на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран.

Пользуясь случаем, выражаю солидарность народа Азербайджана с народом Молдовы в период преодоления последствий пандемии коронавируса.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы – процветания и благополучия", - говорится в письме главы государства.