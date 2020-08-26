Президент Ильхам Алиев поздравил главу Молдовы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Молдовы Игорю Додону поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.
Наши страны связывают тесные узы дружбы и сотрудничества. Убежден, что отношения между Азербайджаном и Молдовой, основываясь на этих добрых традициях, будут и впредь развиваться и крепнуть во благо наших народов и стран.
Пользуясь случаем, выражаю солидарность народа Азербайджана с народом Молдовы в период преодоления последствий пандемии коронавируса.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Молдовы – процветания и благополучия", - говорится в письме главы государства.
Лента новостей
Множество мероприятий, проведенных под руководством Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в современной истории азербайджанского мугама - Народный артист (ВИДЕО)
Армянская провокация в направлении Геранбоя - очередная тщетная попытка армянской стороны — политолог
Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба Azercell продолжают бесперерывную работу (ФОТО)
Джейхун Байрамов: Переговоры по карабахскому конфликту должны быть субстантивными, а не имитацией переговорного процесса
Лавров: Важно обеспечить необходимую атмосферу для устойчивого процесса переговоров по решению карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана: Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
В месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира в соцсетях - УМК
Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)
На Малайском газовом месторождении Туркменистана будет сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам
Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО)