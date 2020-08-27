Мехрибан Алиева: Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность!
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поблагодарила всех, кто направил ей поздравления с днем рождения.
«Сколько душевных, трогательных слов, прекрасных, добрых пожеланий! Сколько всего выражено так сердечно! Благодарю всех за поздравления с днём рождения! Спасибо за вашу любовь, доверие, уважение, внимание и искренность! Спасибо за теплоту ваших чувств и слов! Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой любви и счастья!» - говорится в публикации.
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