Мехрибан Алиева – выдающийся модератор гуманитарной дипломатии – Марианна Вардинояннис

Политика 27 августа 2020 14:33 (UTC+04:00)
Мехрибан Алиева – выдающийся модератор гуманитарной дипломатии – Марианна Вардинояннис

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является выдающимся модератором гуманитарной дипломатии.

Об этом сказала Trend посол доброй воли ЮНЕСКО, член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, лауреат премии ООН имени Нельсона Манделы за 2020 год Марианна Вардинояннис.

«Впервые я встретилась с Мехрибан Алиевой в Париже, когда она была назначена послом доброй воли ЮНЕСКО. С момента встречи я восхищаюсь ее одаренной личностью, чистым сердцем и проводимой большой работой. Благодаря сотрудничеству в ЮНЕСКО наша дружба укрепилась, и для меня большая честь и привилегия разделять с Мехрибан Алиевой такие искренние отношения. Мы работали вместе, стараясь навести мосты солидарности и культуры между различными странами, в том числе Грецией и Азербайджаном. Мехрибан Алиева - истинный защитник исторических и культурных ценностей и настоящий пример гуманизма. Поддержка Мехрибан Алиевой детей в Греции, страдающих от онкологических заболеваний, посещение нашей детской онкологической больницы и гостевого дома для семей с больными детьми в Афинах, поддержка греческих школ, посещение величайших памятников и музеев Греции, продвижение Олимпийского спортивного духа, благотворительные культурные мероприятия, организованные Мехрибан Алиевой в Греции и в других странах - это лишь некоторые примеры. Инициативы Мехрибан Алиевой сближают Восток и Запад и способствуют диалогу между культурами и народами. Что касается продвижения мирных инициатив, то Мехрибан Алиева – выдающийся модератор гуманитарной дипломатии, а в том, что касается заботы, она является благословенным посланником надежды в сердцах нуждающихся людей. Мне очень повезло, что я встретила на своем жизненном пути такого человека! Она отметила, что Мехрибан Алиева является примером для подражания для женщин не только в Азербайджане, но и во всем мире», - сказала Вардинояннис.

«Доброта, скромность и сострадание в ее характере сочетаются с решимостью и силой. Личный пример Мехрибан Алиевой вдохновляет женщин на активное участие в общественной жизни. Ее заслуги в продвижении политической активности азербайджанских женщин являются исключительными и новаторскими в регионе. Это очень важно для развития страны. В частности, молодые женщины могут найти в ее лице пример, чтобы вдохновиться и внести свой вклад в построение современных обществ, где царят толерантность и разнообразие, уважение к ценностям прошлого и видение будущего. Мехрибан Алиева привносит позитивные изменения и впечатляющие преобразования в умы женщин и в азербайджанское общество в целом. Я была очень впечатлена, когда посетила Фонд Гейдара Алиева, и я чувствую то же самое каждый раз, когда приезжаю в Баку. Я дорожу моментами, которые мы разделили вместе, когда я увидела Азербайджан ее собственными глазами и стремлениями», - сказала член попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви.

Вардинояннис отметила, что Грецию и Азербайджан связывают давняя дружба и сотрудничество.

«Я считаю, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева являются большими друзьями нашей страны, нашей культуры и наших детей. Между нашими странами происходит много культурных обменов, и в Афинах при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Греции были проведены многочисленные мероприятия, посвященные азербайджанской культуре. Я никогда не забуду поддержку Мехрибан Алиевой в проведении мероприятий Ассоциации дружбы детей с раковыми заболеваниями «ELPIDA», ее помощь в реализации нашего «Проекта поддержки школ». Искусство и культура сближают людей, поскольку отражают душу каждого народа. Наши совместные мероприятия - концерты, спектакли, конференции, выставки - имеют огромный потенциал. Я от всего сердца благодарю Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву, а также народ Азербайджана за неоценимую поддержку!» - сказала она.

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