Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви -

Президент Латвии в 1999-2007 годах Вайра Вике-Фрейберга, директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельдин, а также члены Центра - Президент Сербии в 2004-2012 годах Борис Тадич, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис, Президент Болгарии в 2012-2017 годах Росен Плевнелиев, Президент Хорватии в 2010-2015 годах Иво Йосипович, Президент Болгарии в 1997-2002 годах Петар Стоянов, первая леди Украины в 2005-2010 годах Катерина Ющенко, Президент Монтенегро в 2003-2018 годах Филип Вуянович, заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах Эка Ткешелашвили, а также генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, генеральный исполнительный директор Международного центра Низами Гянджеви Эльнур Алиев направили Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство,

Передаем Вам самые сердечные поздравления по случаю дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, энергии, счастья и благополучия, успехов во всех делах.

Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Да сбудутся Ваши благородные цели и планы, направленные на развитие и интересы Вашего народа и всего человечества.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаем Вам и Его превосходительству господину Президенту признательность за постоянную поддержку и приверженность миссии Международного центра Низами Гянджеви", - говорится в поздравительном письме.