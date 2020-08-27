Глава международной группы компаний "АРЕТИ" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Международной группы компаний "АРЕТИ" направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Примите самые сердечные поздравления от руководства и коллектива сотрудников Международной группы компаний «АРЕТИ» по случаю Дня Вашего рождения.

От всей души желаем, чтобы праздничная атмосфера этого дня всегда согревала Ваше сердце, жизнь щедро одаривала Вас любовью, добротой и заботой окружающих Вас людей, берегла от невзгод и проблем, наполняя каждый день солнечным светом, хорошим настроением, прекрасными и радостными событиями.

Доброго здоровья, неизмененной удачи, счастья и благополучия Вам и всем, кто Вам близок и дорог. Пусть успешно реализуются все Ваши планы и претворяются в жизнь мечты и надежды!", - говорится в поздравительном письме.