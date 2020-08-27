Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна.

Коллектив информационного агентства России ТАСС и я лично сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

Ваш большой опыт государственной деятельности, активная общественная позиция и природное обаяние вносят значимый вклад в укрепление культурных и духовных связей между народами Азербайджана и России.

За присущими Вам мудростью и интеллигентностью стоят огромная человеческая сила и достоинство, способствующие развитию дружественного межцивилизационного диалога в самых разных направлениях. В своей деятельности Вы всегда опираетесь на такие незыблемые истины как нравственность, милосердие и духовность, уделяя большое внимание сохранению национальных традиций.

В этот праздничный для Вас день желаю неиссякаемого оптимизма, гармонии, мира, добра и новых достижений. Благополучия Вам и Вашим близким!", - говорится в поздравительном письме.