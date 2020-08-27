Председатель Совета директоров АО Группа "Сафмар" поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент – председатель Совета директоров Акционерного общества Группа "Сафмар" Михаил Гуцериев направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша деятельность на высоком государственном посту является примером ответственного отношения к благородному делу служения своей Родине, Вашим землякам.

Большой профессиональный опыт, широкая эрудиция, несомненный талант политика и замечательные человеческие качества позволяют Вам успешно решать самые сложные задачи.

Уверен, впереди Вас ждет много свершений на благо Азербайджанской Республики и ее народа!

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравительном письме.