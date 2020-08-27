Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Межгосударственного совета по авиации, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

"Многоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Сердечно и от всей души поздравляю Вас с Днем рождения. В этот прекрасный день выражаю Вам свое самое глубокое уважение и восхищение как талантливому государственному и международному деятелю и обаятельной женщине.

Неиссякаемый запас прочности и трудолюбия, талант находить самые верные и эффективные решения, добросовестность и высокий профессионализм – вот те качества, которые позволяют Вам развиваться и идти только вперед. Ваш практический опыт, активная жизненная позиция, энергия, оптимизм, широчайшие эрудиция и образованность, незаурядные организаторские способности позволили внести огромный личный вклад в развитие Азербайджана и снискали любовь и уважение всего народа.

Для меня Вы всегда есть и будете олицетворением искренности, добра, мудрости и красоты.

Позвольте от всей души пожелать Вам, дорогая Мехрибан Арифовна, здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения, чистого неба, успехов в Вашей деятельности. Пусть каждый день будет наполнен улыбками друзей и любовью близких.

Всегда восхищаюсь Вами, Вашей семьей и Вашими делами. Всего самого доброго Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном письме.