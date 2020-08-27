Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Глубокоуважаемая Мехрибан Арифовна.

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения.

Яркая личность, талантливый политик, обладающий потрясающей созидательной энергией, острым умом и интуицией, женщина невероятного обаяния и общественный деятель мирового уровня – само Ваше имя является символом беззаветного служения родной стране, а Ваша деятельность – примером блестящих достижений на государственном поприще. Ваши усилия, которые Вы прилагаете для укрепления братских отношений с Россией, вызывают глубочайшее уважение.

Искренне желаю Вам огромного счастья, здоровья и благополучия. Пусть в доме Вашем всегда царят мир и согласие, а все Ваши дела сопровождают успех и вдохновение!", - говорится в поздравительном письме.