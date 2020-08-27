Глава МИД Азербайджана встретился с новым послом Греции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Греции в Азербайджане Николаоса Пиперигоса.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу сотрудничества между Азербайджаном и Грецией.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла Николаоса Пиперигоса с назначением и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

В свою очередь, Николаос Пиперигос сказал, что рад назначению послом в Азербайджане. Он передал министру Джейхуну Байрамову поздравления главы МИД Греции, и подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности в стране приложит все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и других вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)