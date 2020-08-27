Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)

Политика 27 августа 2020 23:51 (UTC+04:00)
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с руководителями 74 НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщили Trend в пресс-службе Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики, открывая мероприятие вступительным словом, председатель Совета Азай Гулиев отметил, что в концепции государственной поддержки НПО, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики, особый приоритет составляет государственная поддержка НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами. За время своей деятельности Совет постоянно выделял финансы на проекты организаций данной категории и всегда поддерживал их инициативы: «Сегодняшняя отдельная встреча помощника Президента Хикмета Гаджиева с НПО, работающими в данном направлении, еще раз подтверждает, какое большое значение государство придает этой сфере».

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев вначале почтил память всех шехидов, отдавших жизнь во имя защиты территориальной целостности нашей страны. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что проблемы семей шехидов, карабахских гази, ветеранов войны, лиц с инвалидностью, беженцев и вынужденных переселенцев всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и в этом направлении проводится большая работа. Констатировав, что Президент Ильхам Алиев проводит дни рождения с семьями шехидов, Хикмет Гаджиев отметил, что это является примером высокого почтения к памяти лиц, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана, и к членам их семей. «После переизбрания господина Ильхама Алиева Президентом в 2018 году его первый Указ был связан с усилением социальной защиты семей шехидов. Это было высокой оценкой, данной шехидам. Указом было предусмотрено предоставление около 10 тысячам семей шехидов единовременных выплат в размере 11 тысяч манатов. 8018 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами, им предоставлено 6900 автомобилей. В текущем году государство обеспечило и обеспечит квартирами 1500 семей шехидов и инвалидов войны. Что касается решения бытовых проблем вынужденных переселенцев, то хочу подчеркнуть, что в нынешнем году квартирами будут обеспечены в целом более 7 тысяч семей вынужденных переселенцев», - сказал он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что такие вопросы, как обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и афганской войны квартирами и автомобилями, направление их в санатории, на лечение и пр., также постоянно находятся в центре внимания главы государства.

Помощник Президента подчеркнул, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева проводит большую работу, направленную на улучшение уровня жизни людей отмеченной категории. На основании поручения Мехрибан Алиевой под контроль Фонда взяты также все проблемы семей шехидов апрельских боев, наших военнослужащих, потерявших здоровье в этих боях, членов семей военнослужащих, ставших шехидами в товузских боях.

Отметив, что семьи шехидов, карабахские гази, ветераны войны, лица с инвалидностью, беженцы и вынужденные переселенцы всегда решительно отстаивают национальные интересы и поддерживают политику, проводимую господином Президентом, Хикмет Гаджиев поблагодарил их за демонстрируемую государственную позицию.

Коснувшись особого значения нынешней встречи, помощник Президента сказал, что хотел бы обстоятельно ознакомиться с мнениями и предложениями руководителей НПО по направлениям их деятельности.

Заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики Джалил Халилов, председатель Общественного объединения «Конфедерация офицеров запаса» Мамедгусейн Сарыев, председатель Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана Мехти Мехтиев, председатель Общественного объединения демобилизованных военнослужащих по просвещению молодежи Эмин Гасанли, председатель Общественного объединения «Организация освобождения Карабаха» Акиф Наги, председатель Общественного объединения «Общество беженцев Азербайджана» Азиз Алекберов, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Алызаде, председатель Общественного объединения «Поддержка пропаганды патриотизма» Шамистан Ализаманлы, председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли, председатель Общественного объединения Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане Рей Керимоглу, председатель Общественного объединения «Поддержка солдатских семей» Матанат Джафарова, председатель Общественного объединения «Общество инвалидов Азербайджана по зрению» Самьяр Абдуллаев, председатель Азербайджанского Союза инвалидов Чернобыля Миргасан Гасанов, председатель Общественного объединения охраны исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана Фаиг Исмаилов, председатель Общественного объединения ветеранов-афганцев Азербайджана Мухаммед Велиев, председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев «Ханкенди» Хатира Велиева, председатель Молодежной организации беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Вугар Гадиров, председатель Общественного объединения азербайджанцев мира «Ветенпервер» Насими Гасанов, председатель благотворительного Общественного объединения семей шехидов «Гюрур» Наиба Бехбудова, председатель Общественного объединения «Социальная помощь женщинам-ветеранам войны» Рада Аббас, председатель Общественного объединения «20 Января» Султан Азимзаде, председатель Общественного объединения «Талантливые инвалиды» Джавад Гасымов, председатель Общественного объединения «Обеспечение прав семей шехидов 20 Января» Марал Заманова, председатель Общественного объединения «Социальная поддержка семей шехидов» Алмаз Зейналова, председатель Общественного объединения популяризации национальных героев Азербайджанской Республики Эльшан Улуханлы, председатель Объединения инвалидов Отечественной войны Азербайджана Фирудин Мамедов, председатель Общественного объединения защиты прав патриотов Родины Дадаш Гулиев и председатель Общественного объединения «Ветераны-танкисты» Гаджибала Азимов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о них. Высказав свои мысли и предложения, связанные с их сферой деятельности, руководители НПО высоко оценили диалог между НПО и правительством с участием Хикмета Гаджиева.

Подводя итоги мероприятия, помощник Президента Хикмет Гаджиев поблагодарил руководителей НПО, представивших различные предложения. Он сказал, что их мнения и предложения будут внимательно изучены и по возможности учтены. Вместе с тем, помощник Президента особо подчеркнул, что НПО, работающим с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами, следует быть более активными в деле защиты национальных интересов нашей страны, усиления гражданской солидарности и военного патриотизма, консолидации общества вокруг общенациональных интересов, предотвращения угроз и провокаций, направленных против нашей страны, и эффективного доведения азербайджанских реалий до международного сообщества, мобилизовать для этого весь потенциал.

Отметим, что встреча помощника Президента Хикмета Гаджиева с НПО будет продолжена.

Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Image
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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