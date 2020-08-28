Свидетели рассказали об ужасающих фактах жестокой резни, учиненной армянами в Баллыгая (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Миновало 28 лет со дня геноцида, совершенного 28 августа 1992 года армянскими террористическими формированиями в отношении мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района, сообщает в пятницу Trend.

Свидетели преступлений рассказали телеканалу AzTV об ужасающих фактах этой жестокой резни.

Они отметили, что армянские убийцы совершили несовместимые с человечностью зверства в отношении мирных жителей в Баллыгая и сожгли тела убитых.

Резня была учинена в 5 часов утра 28 августа 1992 года. В этот день диверсионный отряд армянской армии, состоящий из 10-12 террористов, истребил 24 человека, девять человек были тяжело ранены. Все, кто был убит и тяжело ранен, были мирными азербайджанцами, пастухами, занимавшимися животноводством, а также членами их семей.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.