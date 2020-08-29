Хикмет Гаджиев: Процесс возвращения граждан из зарубежных стран продолжается

БАКУ /Trend/ - Процесс возвращения на родину наших соотечественников из зарубежных стран как сухопутным, так и воздушным транспортом продолжается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Он посоветовал гражданам воздержаться от поездок в зарубежные страны, если в этом нет серьезной надобности: «Мы призываем граждан, чтобы они по возможности воздерживались от зарубежных поездок, если в этом нет острой необходимости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в любой момент может ухудшиться, и граждане могут столкнуться с трудностями в связи с возвращением на родину».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)