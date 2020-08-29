Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Информация о заражении коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана не соответствует действительности. Там имеют место массовые заражения, а оккупант Армения полностью скрывает эту информацию.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Гаджиев добавил, что жители оккупированных территорий, то есть члены армянской общины Нагорного Карабаха, это граждане Азербайджана, и заражения среди них должны быть приведены в статистике Азербайджана: «Однако из-за факта оккупации мы не можем получить информацию об этих жителях и заражениях, которая, естественно, не отражается и в статистике Азербайджана. Мы обращались в ВОЗ в связи с тем, что если непризнанный режим на оккупированных территориях попытается внести случаи заражения в международную статистику, то это должно быть пресечено, и статистика заражений должна указываться как относящаяся к Азербайджану. Ответственность за сложившуюся на оккупированных территориях ситуацию лежит на руководстве захватнической Армении. Как известно, недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в т.н. церемонии «инаугурации» на оккупированных территориях, на которой никто не пользовался медицинскими масками, что тоже способствовало заражениям на этих территориях. Также есть массовые заражения и в оккупантской армянской армии, что тоже создает условия для широкого распространения эпидемии».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)