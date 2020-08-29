Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль Мархум Султан Хаджи Ахмад Шаху аль-Мустаину Биллаху.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и развитие азербайджано-малайзийской дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с малайзийским народом в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулся весь мир.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественной Малайзии постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании главы государства.