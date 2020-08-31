TRT World посвятил передачу военной провокации Армении в направлении Товуза (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий англоязычный международный новостной канал TRT World представил репортаж военной провокации Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном, совершенной в минувшем месяце.

Как передает Trend, сотрудники телеканала провели съемки на территориях Азербайджана, подвергнувшихся провокации Армении.

Корреспондент TRT World Убай Шахбандар говорит, что столкновение на одной из самых уязвимых границ мира привело его обратно в Азербайджан, страну, которую с годами он узнал еще ближе. Он рассказывает зрителям о провокации вооруженных сил Армении.