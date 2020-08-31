Президент Ильхам Алиев: Материально-техническая база нашей системы здравоохранения играет особую роль в борьбе с COVID

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 31 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеоформате принял участие в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Trend представляет некоторые моменты из выступления главы государства в открытии госпиталя.

«В настоящее время действуют 46 больниц для больных COVID. 41 из этих больниц построена за последние 17 лет. В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов во всех наших регионах, во всех городах созданы современные медицинские учреждения. Нетрудно представить, с какими проблемами мы столкнулись бы сегодня, если бы не предприняли этот шаг вовремя. Со всей ответственностью могу сказать, что если бы эти больницы не были построены своевременно, то мы бы сегодня столкнулись с очень сложной ситуацией. Не только построены больницы, они оснащены новейшим оборудованием, и этот процесс продолжается и сегодня. Материально-техническая база нашей системы здравоохранения играет особую роль в борьбе с COVID».

«Мы значительно увеличили количество лабораторий – в несколько раз. Когда началась пандемия, у нас было всего 6 лабораторий, а сегодня мы увеличиваем их количество до 45. В нашей стране проведено более 900 тыс. тестов. По количеству тестов на душу населения Азербайджан занимает ведущее место в мире».