Президент Ильхам Алиев: В связи с пандемией азербайджанским врачам уделяется особое внимание

Политика 31 августа 2020 14:28 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В связи с пандемией азербайджанским врачам уделяется особое внимание

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 31 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеоформате принял участие в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом.

Trend представляет некоторые моменты из выступления главы государства на открытии госпиталя.

«В связи с пандемией азербайджанским врачам уделяется особое внимание. В принципе, люди, работающие в системе здравоохранения, всегда окружены заботой государства. Построенные больницы – это рабочие места врачей, и модернизация рабочих мест врачей, а также улучшение их финансового положения всегда находились в центре внимания. Во время пандемии это внимание стало более широкомасштабным».

«Вся проделанная работа дает свой эффект. Неслучайно ситуация в борьбе с COVID в последние недели стала более позитивной. Мы видим положительную динамику, и надеюсь, что эта динамика сохранится и дальше».

«С первых дней мы находились в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Эти контакты продолжаются и сегодня. Как известно, Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценила работу, проделанную в Азербайджане в этой сфере, и назвала Азербайджан образцовой страной. Это действительно так. То есть, проделанная работа, выделенные на эту сферу государственные средства, мобилизационные работы, строительство больниц, лабораторий, реализация социальных программ - все это, уверен, сыграло ключевую роль в нашей борьбе. Поэтому эти контакты продолжаются и сегодня, и уверен, что совместными усилиями мы обеспечим этот вопрос – сохранение COVID под контролем».

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