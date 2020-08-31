Президент Ильхам Алиев: Благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 31 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеоформате принял участие в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Trend представляет некоторые моменты из выступления главы государства в открытии госпиталя.

«Пандемия оказала негативное влияние как на экономику страны, так и на социальное положение людей. Предпринимаются практические шаги для уменьшения последствий его влияния. Около пяти миллионов человек охвачены широким социальным пакетом. Работающие как в государственном секторе, так и в частном секторе, а также безработные, в том числе неформально работающие, люди, относящиеся к малообеспеченному слою, люди из всех категорий обеспечены финансовой поддержкой со стороны государства. Это еще раз свидетельствует о том, что благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас».

«С первых дней пандемии я говорил, что здоровье людей является для нас приоритетным вопросом, и мы направили все усилия на решение этого вопроса. Естественно, в этом случае трудности в экономической сфере были неизбежны. Однако считаю, что ситуация в экономической сфере в Азербайджане лучше, чем в других странах. Мы хорошо знаем, что в некоторых развитых странах экономический спад во время пандемии находится на уровне 10, 15, 20, 25 процентов. Высокий уровень, в том числе наблюдается в развитых странах Европы. В результате принятых мер в нашей стране за 7 месяцев экономика упала всего на 2,8 процента. Учитывая общую картину в мире, считаю, что это хороший показатель».