Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни

БАКУ /Trend/ - Считаю, что если наши граждане и дальше будут ответственными, - должен отметить, что в последнее время мы действительно видим, чувствуем эту ответственность, что находит отражение в реальных результатах, - то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни.

Как сообщает Trend, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом.

«Конечно, резкий рост числа больных в некоторых европейских странах заставляет нас задуматься и предпринимать более осторожные шаги, потому что, еще раз хочу сказать, здоровье людей – это первостепенный вопрос. Считаю, что если наши граждане и дальше будут ответственными, - должен отметить, что в последнее время мы действительно видим, чувствуем эту ответственность, что находит отражение в реальных результатах, - то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни. Но для того, чтобы добиться этого, конечно, ответственность граждан в настоящее время является первостепенным вопросом»,- сказал глава государства.

«Однозначно могу сказать, что введенные в Азербайджане правила, действия, предпринимаемые в соответствии с ситуацией, и карантинный режим дают свой эффект. В результате во многих городах уже отменены все карантинные ограничения. Но в крупных городах они остаются, и от всех нас зависит то, чтобы мы более уверенно и за более короткие сроки предприняли дополнительные смягчающие меры», - отметил Президент Ильхам Алиев.