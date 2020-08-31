Президент Ильхам Алиев поздравил с юбилеем главу нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил президенту нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову поздравительное письмо.

"Уважаемый Вагит Юсуфович,

Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 70-летием со дня рождения.

Благодаря Вашему профессионализму и организаторскому таланту "ЛУКОЙЛ" сегодня является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире.

Многолетняя плодотворная деятельность компании "ЛУКОЙЛ" в нашей стране вносит важный вклад в расширение азербайджано-российского экономического взаимодействия, способствуя тем самым развитию и укреплению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", - говорится в поздравительном письме главы государства.