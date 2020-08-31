Малайзия неизменно будет поддерживать позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Малайзия всегда будет поддерживать Азербайджан в вопросах нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в ходе мероприятия в посольстве Малайзии в Азербайджане сказал посол этой страны Юбазлан Бин Юсоф, передает в понедельник Trend.

Он добавил, что Малайзия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость государственных границ Азербайджана, а также считает недопустимым применение силы Арменией.

Посол добавил, что Малайзия привержена укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном.

“Мне очень приятно отметить, что двусторонние отношения Малайзии с Азербайджаном улучшаются с из года в год”, - добавил посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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