Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы

БАКУ /Trend/ -

Азербайджан внес достойный вклад в дело нашей общей Победы. 128 героев Советского Союза - выходцы из Азербайджана. В Азербайджане производилась военная техника. Днем и ночью работали предприятия.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью, распространенном в репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1» в связи с открытием нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области России.

Глава государства отметил, что 416-я дивизия отличилась во время взятия Берлина. Именно бойцы дивизии взяли дворец кайзера Вильгельма. А также под руководством азербайджанца, лейтенанта Меджидова группа бойцов дивизии водрузила знамя Победы над Бранденбургскими воротами.