Президент Ильхам Алиев: Мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов

БАКУ /Trend/ - Мы свято чтим память тех, кто сложил головы за нашу общую Победу. В Азербайджане ветераны окружены вниманием, заботой, и мы всегда выступали и выступаем против героизации фашистов, за сохранение исторической правды о роли Советского Союза в Победе над фашизмом. Уверен, что открытие нового мемориала будет также свидетельствовать об этом.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью, распространенном в репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1» в связи с открытием нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области России.

«Мы стремимся к тому, чтобы следующие поколения не забывали подвиг наших отцов и дедов, чтобы они свято чтили нашу общую победу и знали правду о том, кто внес весомый вклад и решающий вклад в нашу общую Победу», - отметил глава государства.