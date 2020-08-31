Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам

БАКУ /Trend/ - Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам.

Как сообщает Trend, об этом в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом.

«С первых дней мы находились в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Эти контакты продолжаются и сегодня. Как вам известно, Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере, и назвала Азербайджан образцовой страной. Это действительно так. То есть, проделанная работа, выделенные в эту сферу государственные средства, мобилизационные работы, строительство больниц, лабораторий, реализация социальных программ - все это, уверен, сыграло ключевую роль в нашей борьбе. Поэтому эти контакты продолжаются и сегодня, и уверен, что совместными усилиями мы обеспечим сохранение этого вопроса - COVID под контролем. Должен также отметить, что Азербайджан, как ответственная страна, завоевавшая большой авторитет на международной арене, оказал гуманитарную помощь и другим странам. Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам, что является нашим большим вкладом в общую борьбу», - сказал глава государства.