Председатель ГА ООН приветствовал инициативу Азербайджана провести сессию по коронавирусу

Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Тиджани Мухаммад-Банде поблагодарил Азербайджан за инициативу проведения специальной сессии по сотрудничеству стран в борьбе с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предложение провести в Генассамблее специальную сессию по вопросу пандемии - это надежная основа для мобилизации международных усилий по борьбе с этой угрозой", - сказал он в понедельник на специальной встрече, посвященной организации сессии.

"Мы признательны Азербайджану за то, что он в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с инициативой провести эту важную специальную сессию", - подчеркнул Мухаммад-Банде.

Глава ГА ООН уточнил, что соорганизаторы сессии уже представили проект документа, который может быть принят по ее итогам. "Мы верим, что специальная сессия обеспечит большую вовлеченность мировых лидеров в нацеленные на результат действия по реагированию на пандемию", - добавил он.

"Это еще больше укрепит роль Генассамблеи как глобальной платформы по реагированию на распространение коронавирусной инфекции, а также на ее влияние на жизни людей", - заключил Мухаммад-Банде.

Официально специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с пандемией, началась 10 июля, однако странам понадобилось время, чтобы договориться об аспектах ее проведения в условиях удаленной работы. Ранее МИД Азербайджана выразил уверенность, что специальная сессия "внесет вклад в укрепление солидарности государств в борьбе с пандемией, усилит международное сотрудничество по поиску ответа на эту глобальную угрозу".