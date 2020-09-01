Возобновлении занятий в Азербайджане в соответствии с условиями пандемии было крайне важным шагом - депутат

БАКУ /Trend/ - Решение о возобновлении занятий в Азербайджане в новом учебном году в соответствии с условиями пандемии было крайне важным шагом.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что пока неизвестно сколько продлится пандемия.

"Массовое производство полностью одобренной вакцина против коронавируса еще не налажено. Разумеется, было бы неправильно сидеть сложа руки и ждать этого события. На протяжении всей истории образование играло исключительную роль и значение в жизни общества. Развитие государства и общества во многом зависит от уровня образования. Глобальные вызовы современности еще больше повышают значимость образования. Развитие образования - фактор, гарантирующий наше будущее развитие. С этой точки зрения возобновление обучения в период пандемии было жизненно важным вопросом.

Как известно, с 15 сентября ученики начальной школы будут посещать занятия 2–3 раза в неделю, а занятия для учащихся 5–9, 10 и 11 классов начнутся в режиме онлайн. Планируется, что с первого октября 5-9 классы будут посещать школу очно, а учащиеся 10 и 11 классов начнут обучение в традиционной форме 15 октября. Занятия в ВУЗ-ах будут проводиться в режиме онлайн.

Очевидно, занятия возобновляются в соответствии с условиями пандемии, если число инфицированных продолжит снижаться, то традиционная форма образования может быть восстановлена полностью. Это во многом зависит от людей, общества. Особая ответственность в связи с вопросом ложится на директоров школ и родителей. Как известно, министр образования Эмин Амруллаев на недавней пресс-конференции призвал родителей не отправлять в школу детей с высокой температурой", - подчеркнула Афет Гасанова.

Она отметила, что главным фактором, позволяющим возобновить обучение, является положительная динамика, достигнутая в борьбе с коронавирусом в стране.

"Однако, в деле сохранения этой положительной динамики на каждого из нас ложится огромная ответственность. Поэтому все должны следовать правилам, пока не будет разработана вакцина.

Также важно усилить контроль над проведением занятий в режиме онлайн. Поскольку во время данного процессе есть вероятность уклонения от занятий, следует усилить контроль на тем, есть ли у каждого учащегося, студента доступ к интернету, подключаются ли они к урокам", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)