Севиль Микаилова: Армянская власть срывается с цепи в отсутствие жесткой и адекватной международной реакции на свои беззакония

БАКУ /Trend/ - Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана - желание агрессора оправдать свои незаконные действия.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Депутат отметила, что посещение Пашиняном «военных объектов» на территории Нагорного Карабаха, ознакомление c условиями в так называемой «армии», а также встреча с военными призваны создать видимость контроля над ситуацией: «Истинной целью является сокрытие недостатков в армии, в которой последнее время царит пораженческий дух, придать позитивный "флёр" образу неудачника-армянского солдата, а также стимулировать вооруженные силы к новым коварным планам. Открыто видно его желание поживиться природными богатствами, заполучить коммерческие преференции на территории Нагорного Карабаха. Не секрет, что имена премьер-министра Армении и членов его семьи упоминаются в связи с контрабандой продукции горнодобывающей промышленности, оружия и сигарет. Прилагаются всяческие усилия для создания мафиозного бизнеса, получения несметных богатств, на пути к которым безжалостно устраняются все преграды».

Микаилова добавила, что действия Пашиняна, создающие угрозу миру и безопасности в регионе, а также шаги, направленные на легитимацию оккупации, должны быть осуждены мировым сообществом: «Награждение в особом порядке солдат и офицеров армянской армии Пашиняном после последних кровавых провокаций на азербайджано-армянской границе — косвенное признание преступления, приведшего к гибели людей с обеих сторон. Нападение на границу другой страны — международное преступление, и Пашинян должен это понимать. Дело в том, что власти Армении ведут себя все более агрессивно из-за отсутствия жесткой и адекватной международной реакции на их незаконные действия. На страну-агрессора, которая держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, должно оказываться всестороннее давление. В противном случае международное сообщество ощутит на себе горькие последствия неразрешенности нагорно-карабахского конфликта. Преступный оккупационный политический режим непременно должен быть разоблачён и подвергнут жестким санкциям».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)