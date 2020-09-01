Расширены полномочия ЗАО “AzerGold” - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению экономических реформ в горно-рудной и металлургической промышленности и внесении поправок в распоряжения Президента Азербайджана «О создании ЗАО "AzerGold" № 1047 от 11 февраля 2015 года и «Об осуществлении мер оздоровления и реструктизации в металлургическом комплексе Азербайджана» № 2198 от 13 июля 2016 года.

Распоряжением с целью продолжения экономических реформ в Азербайджан, осуществления мер оздоровления и реструктизации в металлургическом комплексе страны постановляется, что ЗАО "AzerGold" будет заниматься изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением на месторождениях железной руды на территории страны, применением новых технологий в этой сфере, модернизацией и рациональным использованием материально-технической базы, а также выполнением других работ по развитию этой сферы.

Во вторую часть распоряжения Президента Азербайджана «О создании ЗАО "AzerGold" № 1047 от 11 февраля 2015 года после слова «цветные» добавляются слова « и черные».

Также исключаются части 1-3 распоряжения Президента Азербайджана «Об осуществлении мер оздоровления и реструктизации в металлургическом комплексе Азербайджана» № 2198 от 13 июля 2016 года.

Согласно распоряжению Кабмину поручено в двухмесячный срок осуществить необходимые меры по ликвидации ОАО "Daşkəsən Filizsaflaşdırma" и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.