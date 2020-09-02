Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом сказал Trend в среду американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«Переселение сирийских семей, спасающихся бегством из раздираемой войной Сирии в Нагорный Карабах, может нанести ущерб поликультурной и межрелигиозной структуре Кавказа и всей Европы. Вызывает тревогу тот факт, что институты Европейского Союза (Европейский Совет и Европейская Комиссия) закрывают глаза на эти действия правительства Армении. Руководство Армении и его фашистские лидеры постоянно нарушают международное право. Режим в Армении представляет собой опасную угрозу европейским демократическим стандартам. Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе», - сказал он.

Тейс отметил, что ошибки, грубые промахи, совершенные террористическим режимом Армении, включая создание новых поселений на суверенной территории Азербайджана за счет сирийских граждан, в очередной раз доказывает, что Ереван продолжает наносить ущерб этническому и культурному сосуществованию на Кавказе и использует методы, которые никогда не применялись даже европейскими державами во время колонизации Африки.

«Лидеры так называемой самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республики» грубо нарушают международное право, Конвенцию Европейского Союза о защите прав человека и все резолюции, одобренные Европейским парламентом, которые касаются прав человека и запрещают искусственное смешение рас на оккупированных территориях. Армения должна прекратить эти злодеяния и стать ответственным участником на международной арене», - сказал американский эксперт.

Как отметил Тейс, Азербайджан проявляет мудрость и ответственность, несмотря на то, что военная мощь Азербайджана, боеспособность его вооруженных сил впечатляют и превосходят стандарты многих стран Европы и Кавказа.

"Фашистское правительство Армении должно воздержаться от провокаций, иначе бомба взорвется в руках самих лидеров Армении", - подытожил он.