Независимость Армении в цифрах

БАКУ/Trend/ - Недавно президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан своей страны в связи с 30-летней годовщиной принятия Декларации о независимости, отметив, что она стала сигналом начала нового исторического этапа в жизни народа.

Позволил ли этот новый этап создать за тридцать лет тот социально-экономический фундамент, на котором в последующие годы и десятилетия будет строиться благосостояние и процветание армянского народа?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, можно исписать тонны бумаги, но достаточно будет привести последние статистические данные независимых международных институтов.

Для сравнения приведены данные и по Азербайджану, который в 1991 году (в том же году, что и Армения) восстановил свою независимость.

Армения Азербайджан 1990-91 2019 1990-91 2019 Численность населения (млн.) 3.5 2.9 7.2 10 Темпы роста населения (%) 0.0 0.2 0.4 0.9 Уровень бедности (% населения) .. 32 .. 4.9 Уровень безработицы (%) 1.6 17.1 (19.8 на март текущего года) .. 4.8 ВНД по паритету покупательной способности (в млрд. текущих международных долларов) 8.2 42.7 25.2 143.9 Совокупный государственный долг (в % к ВВП) 0.5 50.1 (2020) 0.1 18.6 (2020) ВВП в текущих долларах США (млрд.) 2.26 13.6 8.86 48 Баланс счета текущих операций (% к ВВП) … -9.7 … 9.2 Чистый приток прямых иностранных инвестиций (млн. долларов США) 2 254.48 .. 1,503.92 Коэффициент чистой миграции (на 1,000 населения) -5.6 (2018) 0 (2018)

Источники: WB, CIA World Factbook, Knoema

Итак, по ключевым экономическим показателям «новый исторический этап» в жизни армянского народа, о котором говорил президент Армении, мягко говоря, не может вселять оптимизм в граждан этой страны.

Может, Армения способна проводить независимую государственную политику, что является важнейшим критерием независимости?

Увы, опять нет. У Армении есть покровители, но нет партнеров и друзей. Согласие на роль цепного пса региона, или разменной монеты (кому как нравится) не дает ей возможности строить ровные, взаимовыгодные отношения с членами международного сообщества, и, в первую очередь, с соседними странами.

21 сентября в Армении будут отмечать День независимости. Интересно, сколько людей, живущих там, осознают, что вывесить национальный флаг и петь национальный гимн - это еще не независимость.