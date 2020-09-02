Независимость Армении в цифрах
БАКУ/Trend/ - Недавно президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан своей страны в связи с 30-летней годовщиной принятия Декларации о независимости, отметив, что она стала сигналом начала нового исторического этапа в жизни народа.
Позволил ли этот новый этап создать за тридцать лет тот социально-экономический фундамент, на котором в последующие годы и десятилетия будет строиться благосостояние и процветание армянского народа?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, можно исписать тонны бумаги, но достаточно будет привести последние статистические данные независимых международных институтов.
Для сравнения приведены данные и по Азербайджану, который в 1991 году (в том же году, что и Армения) восстановил свою независимость.
|
Армения
|
Азербайджан
|
1990-91
|
2019
|
1990-91
|
2019
|
Численность населения (млн.)
|
3.5
|
2.9
|
7.2
|
10
|
Темпы роста населения (%)
|
0.0
|
0.2
|
0.4
|
0.9
|
Уровень бедности (% населения)
|
..
|
32
|
..
|
4.9
|
Уровень безработицы (%)
|
1.6
|
17.1
(19.8 на март текущего года)
|
..
|
4.8
|
ВНД по паритету покупательной способности (в млрд. текущих международных долларов)
|
8.2
|
42.7
|
25.2
|
143.9
|
Совокупный государственный долг (в % к ВВП)
|
0.5
|
50.1 (2020)
|
0.1
|
18.6 (2020)
|
ВВП в текущих долларах США (млрд.)
|
2.26
|
13.6
|
8.86
|
48
|
Баланс счета текущих операций (% к ВВП)
|
…
|
-9.7
|
…
|
9.2
|
Чистый приток прямых иностранных инвестиций (млн. долларов США)
|
2
|
254.48
|
..
|
1,503.92
|
Коэффициент чистой миграции (на 1,000 населения)
|
-5.6 (2018)
|
0 (2018)
Источники: WB, CIA World Factbook, Knoema
Итак, по ключевым экономическим показателям «новый исторический этап» в жизни армянского народа, о котором говорил президент Армении, мягко говоря, не может вселять оптимизм в граждан этой страны.
Может, Армения способна проводить независимую государственную политику, что является важнейшим критерием независимости?
Увы, опять нет. У Армении есть покровители, но нет партнеров и друзей. Согласие на роль цепного пса региона, или разменной монеты (кому как нравится) не дает ей возможности строить ровные, взаимовыгодные отношения с членами международного сообщества, и, в первую очередь, с соседними странами.
21 сентября в Армении будут отмечать День независимости. Интересно, сколько людей, живущих там, осознают, что вывесить национальный флаг и петь национальный гимн - это еще не независимость.