Депутат Севиль Микаилова провела онлайн-прием избирателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана от 56-го Хачмазского сельского избирательного округа Севиль Микаилова провела онлайн-прием избирателей.

Как сообщает в четверг Trend, жителями города Худат и сёл в ходе онлайн-приема были озвучены обращения преимущественно социального характера, затронут ряд существующих уже долгие годы проблем, которые остаются нерешенными.

Выслушав обращения и пожелания каждого гражданина, депутат довела до их внимания, что основываясь на их многочисленных обращениях, перед соответствующими органами уже подняты вопросы по ряду проблем, и получены положительные ответы по их решению.

Севиль Микаилова отметила, что обращения по другим проблемам, озвученным гражданами во время приема, также взяты под контроль, будут оперативно изучены, и для их решения согласно законодательству будет налажена связь с соответствующими структурами.

Избиратели, принявшие участие в онлайн-приеме, выразили признательность депутату за постоянное внимание к их нуждам и решение их проблем.

(Текст: Турал Гараджаев)