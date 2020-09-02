Президент Азербайджана: Мы без всяких колебаний поддерживаем и всегда будем поддерживать Турцию

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

Trend предлагает вниманию некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече.

«Не Азербайджан оккупировал земли Армении, а Армения оккупировала территорию Азербайджана. Это нашло отражение в документах всех международных организаций».

«Третий вопрос, который я хочу затронуть, связан с обострением, произошедшим недавно между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья. Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнером, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье».

«Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция по моему указанию уже была официально обнародована правительством Азербайджана. Могу еще раз вам сказать, что Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними».

«Хочу найти хоть один положительный вопрос, который можно затронуть, но, к сожалению, не могу. Надеемся, что, возможно, относительно недавно пришедшее к власти новое правительство Греции пересмотрит политику прежнего правительства в отношении Азербайджана».

«Мы можем восстановить контакты, обсудить вопросы, создающие позитивную динамику. Но, конечно, это будет зависеть от политики и позиции правительства Греции».