Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Дзюнити Вады.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол вручил Президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Дзюнити Вада: Господин Президент, для меня честь вручить Вам письмо с верительными грамотами о моем назначении чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджанской Республике и письмо моего предшественника. Разрешите также передать Вам добрые пожелания Его величества Императора Японии. Он выражает чувство глубокого сожаления в связи со всеми трудностями, с которыми Ваша страна столкнулась в результате инфекции COVID-19, и от всей души надеется, что дружественные отношения между двумя странами поднимутся в дальнейшем на еще более высокий уровень. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Очень рад видеть вас. Прошу вас передать мои самые добрые пожелания Его величеству Императору. Желаю вам хорошего пребывания в нашей стране. Уверен, что вы будете очень заняты, так как отношения между Японией и Азербайджаном развиваются очень успешно. Наше сотрудничество имеет очень широкую повестку дня. Прежде всего, весьма активен наш политический диалог. Мы видим очень хорошие результаты в экономической сфере. Очень рады, что японские компании заинтересованы в построении бизнеса в Азербайджане. Они – хорошие инвесторы. Они вложили крупные средства в нефтегазовый сектор Азербайджана.

Надеюсь, что к другим секторам нашей экономики также будет проявлен интерес. В частности, учитывая улучшение ситуации, связанной с бизнес-средой, Азербайджан продолжает оставаться привлекательным для иностранных компаний. Мы также признательны вам за оказание финансовой поддержки различным проектам. При финансовой поддержке японских банков и финансовых институтов мы реализовали два важных проекта нашей энергетической инфраструктуры – две электростанции, опытные станции, "Шимал-1" и "Шимал-2". Их общая мощность составляет 800 мегаватт. Конечно, это большой вклад в нашу энергетическую безопасность.

Таким образом, мы рады, что японские компании работают здесь, а также хотим выразить вам признательность за добровольную поддержку, оказанную различным социальным проектам. Они связаны с образованием, инфраструктурой, водоснабжением в различных селах. Мы очень высоко ценим этот дружеский жест, и хочу еще раз поблагодарить за это ваше правительство. Надеюсь, что в предстоящие годы мы усилим это тесное сотрудничество. Желаю успехов в связи с исполнением вами своих обязанностей в нашей стране.

Посол Дзюнити Вада: Большое спасибо, господин Президент. Благодарю за углубление взаимопонимания и дружбы между двумя странами на протяжении, можно сказать, 30 лет. Нет никаких политических вопросов, которые вызывали бы у нас обеспокоенность. Мы добились реализации многочисленных проектов и программ в области бизнеса и экономического сотрудничества. Обмен между представителями двух народов вырос высокими темпами. Мы очень рады. Я сделаю все возможное для дальнейшего развития и расширения секторов сотрудничества. И, как вы отметили, не только в нефтегазовой отрасли. К примеру, хотелось бы подчеркнуть, что информационные технологии означают трансформацию общества. Или же различные вопросы, касающиеся экологии, изменения климата, конечно, сельское хозяйство, туризм и многие другие сферы. Таким образом, я сделаю все от меня зависящее.