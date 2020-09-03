Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы

БАКУ /Trend/ - В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вчерашние высказывания представителя МИД Армении, сообщает в четверг Trend.

«В последнее время в заявлениях захватнической Армении на уровне министра иностранных дел мы видим попытки возобновления переговоров по мирному решению конфликта. Очевидно желание связать эти попытки с заявлениями, сделанными во время официального визита в Россию министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова», - отметила Абдуллаева.

Она добавила, что, по всей видимости, армянская сторона внимательно слушала выступление Джейхуна Байрамова на брифинге в МИД, в Москве. Министр подчеркнул, что позиция Азербайджана по решению армяно-азербайджанского конфликта опирается на нормы и принципы международного права, документы и резолюции международных организаций, в первую очередь на резолюции СБ ООН, а в рамках мирного решения конфликта необходимо освобождение азербайджанских территорий от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома. Это неизменная позиция Азербайджана и основу любых переговоров, проводимых по урегулированию конфликта, должно составлять именно устранение последствий оккупационной политики Армении.

По ее словам, в случае вывода оккупационных сил Армении из международно признанных азербайджанских территорий Нагорного Карабаха и прилегающих районов, необходимости в укреплении режима прекращения огня и расследовании причин конфликта не будет: «Очевидно, что Армения вновь двуличничает. С одной стороны Армения говорит о мирном процессе, с другой – вслед за провокацией в Товузском направлении государственной границы двух стран, она пыталась совершить акт саботажа на линии соприкосновения, выступила с угрозами бомбардировать азербайджанские города и продолжает политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана. Кроме того, условия, выдвигаемые в ходе переговорного процесса премьер-министром и министром иностранных дел Армении и их выступления с заявлениями, не имеющими никакого юридического и политического обоснования, нацелены на срыв переговоров. Что касается высказываний пресс-секретаря МИД Армении об официальной позиции Азербайджана в связи с вооружением, поставляемым Армении Россией и дипломатическом потенциале Азербайджана, то вкратце могу сказать, что в отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы, и азербайджанские дипломаты достойно претворяют эту политику в жизнь. Армения исторически является инструментом во внешней политике других государств и за 29 лет независимости так и не поняла, как осуществлять свою независимую политику».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)